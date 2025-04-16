Военным библиотекам США предписано изъять книги, связанные с продвижением разнообразия

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Руководство американских ВВС и Армии предписало своим библиотекам изъять из фондов книги, связанные с программой, которая при прежней администрации США поощряла "разнообразие, равенство и инклюзивность" (DEI), сообщает AP, в распоряжении которого оказались соответствующие меморандумы.

Эти указания стали частью масштабных усилий администрации президента США Дональда Трампа по очистке так называемого контента DEI в федеральных ведомствах, отмечает агентство.

В частности, армейская памятка была отправлена в Военную академию в Вест-Пойнте в штате Нью-Йорк, Военный колледж армии в штате Пенсильвании и несколько других структур. В ней говорится, что они должны пересмотреть свои коллекции и изъять любые книги, пропагандирующие DEI.

Меморандум ВВС предписывает Академии ВВС в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, пересмотреть свои фонды на предмет всего, что связано с DEI. Распоряжение также распространяется на библиотеки, находящиеся в ведении Командования учебных и научных исследований по строительству армии, Командования специальных операций армии и Юридического центра и школы генерального прокурора армии.

Военно-морская академия США в Аннаполисе, штат Мэриленд, уже изъяла из своей библиотеки около 400 книг после того, как министр обороны Пит Хегсет приказал избавиться от тех, кто пропагандируют DEI. Книги об истории феминизма, гражданских правах и расизме были среди 381 книги, которые были также изъяты из библиотеки Нимица Военно-морской академии США.