Парламент Грузии ужесточил для НПО использование иностранных грантов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Парламент Грузии одобрил поправки к закон у"О грантах", ужесточающие получение и использование неправительственными организациями иностранных грантов, а также правила политической деятельности и активности.

В соответствии с законопроектом, получатель иностранных грантов будет обязан обратиться к правительству за их утверждением. Иностранные гранты не могут быть использованы для политической деятельности в Грузии. Ограничения не будут распространяться на средства, переводимые мигрантами своим родственникам в Грузии.

Поправки внесены и в Уголовный кодекс. В частности, систематические призывы граждан Грузии к непризнанию конституционного порядка или конституционных органов будут наказуемы штрафом или уголовной ответственностью. В Уголовный кодекс вводится новая статья - "Экстремизм против конституционного порядка".

Один из авторов поправок, председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе заявил журналистам, что государство должно полностью исключить иностранное финансирование, направляемое на поддержку радикальных сил в Грузии, пытающихся "любыми противозаконными способами с использованием революционных процессов захватить власть в стране".