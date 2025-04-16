Правительство Финляндии продлило закрытие границы с РФ на неопределенный срок

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границы с Россией на неопределенный срок.

"Правительство обновило свое решение о закрытии пунктов пропуска на восточной границе", - сообщило в среду министерство внутренних дел страны.

"Пункты пропуска остаются закрытыми, подача заявлений на международную защиту продолжит осуществляться централизованно в пунктах пересечения границы для воздушного и водного сообщения. Решение остается в силе до дальнейшего уведомления", - отмечает МВД.

Министерство считает, что остается вероятность, что с открытием границы может продолжиться т.н. инструментальный въезд на территорию страны.

Постановление правительства вступает в силу в четверг.

Граница с Россией была закрыта решением правительства Финляндии в ноябре 2023 года. Причиной стала так называемая инструментализованная миграция, когда граждане третьих стран пытались попасть из РФ в Финляндию, чтобы запросить убежище. По мнению финского правительства, это была гибридная операция.

Закрытие границы было объявлено временной мерой, однако срок закрытия несколько раз продлевался.

В апреле 2024 года правительство сообщило, что оставит границу с Россией закрытой "вплоть до дальнейшего уведомления", и первые лица государства после этого неоднократно заявляли, что открывать границу пока не планируется.