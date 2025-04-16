Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 2,75 б.п

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк Канады принял решение не менять размер ключевой процентной ставки, оставив ее на минимальном с сентября 2022 года уровне в 2,75% годовых.

Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

С июня 2024 года регулятор снизил ставку в общей сложности на 225 б.п.

Руководство Банка Канады отметило высокий уровень неопределенности в отношении торгового конфликта с Соединенными Штатами и того, как это скажется на экономическом росте и инфляции в стране.

В случае, если США введут ограниченные пошлины на импорт товаров из Канады, рост экономики страны замедлится слабо и временно, а инфляция удержится в районе целевых 2%. Если Вашингтон введет масштабные пошлины, в экономике Канады возможна рецессия в текущем году и рост инфляции до 3%, прогнозирует регулятор.

Следующее заседание Банка Канады назначено на 4 июня.