Hermes увеличил выручку в I квартале на 8,5%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International SCA увеличил выручку в первом квартале на 8,5% и подтвердил прогноз, предусматривающий рост показателя в среднесрочной перспективе.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 4,13 млрд евро по сравнению с 3,81 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Рост без учета курсовых разниц составил 7,2%, тогда как консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков предусматривал темпы роста в 9,8%.

Hermes зафиксировала увеличение продаж во всех регионах присутствия.

В Японии показатель вырос на 17,9% и составил 421 млн евро. В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии выручка увеличилась на 2,7% до 1,97 млрд евро. В американском регионе показатель поднялся на 11% до 695 млн евро.

Выручка компании во Франции повысилась на 14,2% до 357 млн евро, в остальных странах Европы - на 12,7% до 501 млн евро.

Рост выручки Hermes в сегменте кожгалантереи в первом квартале составил 11,4%, в сегменте одежды и аксессуаров - 8,3%, шелковых и текстильных изделий - на 5,6%. Тем временем реализация парфюмерии снизилась на 0,1%, часов - на 9%.

Дом моды подтвердил прогноз роста выручки (без учета валютных колебаний) в среднесрочной перспективе, несмотря на глобальную экономическую, геополитическую и денежно-кредитную неопределенность.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

Акции Hermes теряют в цене 3,4% на торгах в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании снизилась на 1,6%, до 247,3 млрд евро.