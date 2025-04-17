Мальдивы запретили израильтянам въезд в страну

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Мальдивских островов ввели запрет на въезд в страну владельцам израильских паспортов, обвинив Израиль в совершении геноцида против палестинцев во время войны в Газе, сообщил телеканал CNN.

Президент Мальдив Мохамед Муиззу ратифицировал поправку к иммиграционному закону страны после того, как он был принят парламентом, говорится в заявлении его канцелярии.

Поправка вводит новое положение в закон об иммиграции, прямо запрещающее въезд на Мальдивы посетителей с израильскими паспортами, указывается в нем.

"Ратификация отражает твердую позицию правительства в ответ на продолжающиеся зверства и продолжающиеся акты геноцида, совершаемые Израилем против палестинского народа", - говорится в заявлении.

Мальдивская Республика - островное государство, располагающееся на группе атоллов в Индийском океане к югу от полуострова Индостан. Государственная религия - ислам.