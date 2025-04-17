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WSJ сообщила о нехватке у ХАМАС средств для выплаты зарплат своим бойцам

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС испытывает нехватку денежных средств и не может выплачивать зарплаты членам своего военизированного крыла в секторе Газа, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"ХАМАС столкнулось с новой проблемой в Газе: раздобыть наличные для выплат рядовым", - пишет издание.

Источники в разведке из арабских стран уточнили, что зарплата рядовых бойцов составляет $200-$300 в месяц.

Кроме того, многие командиры ХАМАС и значительная часть политического руководства движения стали получать лишь половину зарплаты, отметили в разведке.

По данным арабских, израильских и западных должностных лиц, одна из причин этой проблемы - прекращение поставок в Газу гуманитарной помощи, "часть которой изымало и продавало ХАМАС для сбора средств".

Сотрудник арабской разведки пояснил газете, что проблема выплат также связана с тем, что ряд должностных лиц ХАМАС, которые играли важную роль в распределении денег среди бойцов, погибли из-за израильских ударов.

В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль намерен возобновить поставку гуманитарной помощи в сектор Газа в будущем, но только через "гражданские компании", так как власти страны не хотят, чтобы эта помощь попала в руки ХАМАС.

Израиль объявил о приостановке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа 2 марта.

Хроника 07 октября 2023 года – 17 апреля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС сектор Газа Израиль
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