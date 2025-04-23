Аббас потребовал от ХАМАС освободить заложников, сложить оружие и сдать власть в Газе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в телеобращении c энергичными формулировками призвал движение ХАМАС освободить заложников, отойти от власти в секторе Газа и сложить оружие. Об этом пишет Jerusalem Post.

"Выдайте заложников! Движение ХАМАС должно прекратить контролировать сектор Газа и сдать оружие представителям ПНА", - заявил он.

По его словам, "освобождение заложников, снятие израильской блокады сектора Газа, прекращение переселения людей в координации с арабскими странами - это основные цели ПНА".

Аббас также призвал ХАМАС оформиться в политическую партию и начать переговоры с ПНА.

Он осудил действия Израиля в секторе Газа, отметив, что это может привести к новой Накбе (исходу палестинцев) и что сотни людей продолжают гибнуть, потому что ХАМАС отказывается вернуть заложников-американцев.

Глава ПНА повторил, что "основой для достижения мира на Ближнем Востоке является окончание израильской оккупации и установление палестинского государства".