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Bloomberg сообщил, что ЕС может ограничить экспорт в США

Евросоюз может пойти на такой шаг в случае неудачи торговых переговоров со Штатами

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В ЕС работают над вариантом ограничения экспорта в США, который могут задействовать в случае неудачного итога торговых переговоров между сторонами, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с планом, к ограничениям прибегнут в качестве средства сдерживания и лишь в том случае, если переговоры с США, которые ввели тарифы на товары ЕС на сумму в 380 млрд евро ($432 млрд), не приведут к удовлетворительному итогу", - информирует агентство.

Собеседники уточнили, что это лишь одна из предполагаемых ответных мер ЕС. К числу других относятся дополнительные пошлины на американские товары и сокращение государственных закупок у американских компаний.

Однако источники не стали уточнять, какие товары и отрасли могут затронуть возможные будущие ограничения ЕС на экспорт в США.

В Еврокомиссии эту информацию комментировать не стали.

В минувший вторник Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что переговоры ЕС и США для преодоления торговых разногласий пока не привели к успеху. Так, европейский комиссар по торговле Марош Шефчович покинул встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем Соединенных Штатов Джеймисоном Гриром, "имея мало понимания о позиции США, с трудом пытаясь понять цели американской стороны".

В свою очередь представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что переговоры с американской стороной о пошлинах, которые провел в Вашингтоне Шефчович, были очень продуктивными, но в Брюсселе ожидают от США большего прогресса.

В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США и ЕС должны будут заключить новое торговое соглашение без особых проблем.

Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

Дональд Трамп ЕС США
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