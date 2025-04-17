Франция, США, Британия, Германия и Украина обсудят в Лондоне прекращение огня

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совещание представителей Франции, США, Великобритании, Германии и Украины по украинскому урегулированию состоится на следующей неделе в Лондоне, объявил Елисейский дворец.

"Есть договоренность продолжить эти консультации в Лондоне на следующей неделе", - цитирует в четверг вечером канал BFMTV сообщение канцелярия президента Франции после состоявшейся в Париже встречи по Украине, в которой участвовали эти пять стран.

В Париже заявляют, что во время этого "беспрецедентного формата" обсуждались "условия прекращения огня". Также объявлено, что в Лондоне координировать консультации будет специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

"Есть цель добиться полного прекращения огня как можно скорее", - отмечают в Елисейском дворце.