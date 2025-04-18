Трамп полагает, что решит разногласия с КНР в течение трех-четырех недель

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - США в течение трех или четырех недель, возможно, смогут решить спорные торговые вопросы с Китаем, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Думаю, возможно, на это уйдет три-четыре недели", - сказал он журналистам в Белом доме.

Президент США добавил, что китайское руководство контактирует с Вашингтоном по вопросу пошлин.

При этом, говоря о переговорах с торговыми партнерами США по вопросам торговли и пошлин, Трамп отметил, что не склонен спешить. "Некоторые говорят, что нам надо делать это в ускоренном темпе. А мне кажется, что у нас полно времени", - отметил президент США.

По его мнению, если с Китаем или с другой страной не удастся выработать соглашение, то для Вашингтона в этом нет ничего страшного. "Тогда мы просто определим уровень пошлин", - добавил Трамп.

Рассуждая о том, почему он уверен, что переговоры по торговле с другими странами будут успешными, он подчеркнул, что американский рынок - привлекательный. "У нас есть то, чего нет больше ни у кого: это американские потребители", - сказал Трамп.