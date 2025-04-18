Поиск

Южная Корея провела ночные учения со стрельбой недалеко от морской границы КНДР

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные провели ночные артиллерийские стрельбы в пограничном уезде Косон провинции Канвондо, сообщило агентство "Ренхап".

"Армия будет стремиться к повышению боеготовности, чтобы оперативно реагировать на любые провокации противника посредством практического обучения и тренировок на местах боевых действий", - цитирует агентство заявление военных.

В учениях приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц ключевого оборудования, включая самоходную гаубицу K9A1, реактивную систему залпового огня Chunmoo, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и беспилотные летательные аппараты.

По словам военного чиновника, около 600 снарядов упали в воду к югу от Северной пограничной линии (NLL) в Японское море.

Отмечается, что армия провела подобные учения в морской буферной зоне вблизи Северной пограничной линии (NLL) впервые с июля прошлого года.

Южная Корея КНДР Японское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 18 апреля

Ударами США уничтожен йеменский порт Рас-Иса

Ударами США уничтожен йеменский порт Рас-Иса

ХАМАС отверг предложение о перемирии в Газе и готов к соглашению о прекращении войны

США начали частичный вывод воинского контингента из Сирии

США начали частичный вывод воинского контингента из Сирии

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

Рубио сообщил Лаврову, что США представили всем сторонам основы мирного соглашения по Украине

Глава МИД РФ и госсекретарь США обсудили украинскую проблему

Трамп заявил, что ожидает на этой неделе ответа от РФ по перемирию на Украине

Трамп заявил, что ожидает на этой неделе ответа от РФ по перемирию на Украине

Трамп анонсировал подписание соглашения с Украиной по металлам 24 апреля

Путин провел переговоры с эмиром Катара по двусторонней и международной повестке. Обобщение

Путин провел переговоры с эмиром Катара по двусторонней и международной повестке. Обобщение
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6212 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });