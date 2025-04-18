Песков не в курсе судьбы российского подразделения группы Raiffeisen

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле нет информации по вопросу возможной приостановки продажи подразделения группы Raiffeisen в России.

"Нам ничего не известно. Банк здесь, продолжает функционировать", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о таком намерении компании, были ли соответствующие обращения к российским властям.

"Насколько я понимаю, в "материнской группе" уже было опровержение на этот счет", - добавил он.

Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) приостановил попытки продать российское подразделение на фоне переговоров России и США. Это решение собеседники газеты объяснили неопределенностью в мировой экономике и изменением отношений между Россией и США. Еще один источник подчеркнул, что хотя пока процесс и приостановлен, но все может измениться.

RBI же заявила, что процесс продажи российской "дочки" продолжается, но напомнила о невозможности проведения этой сделки в данный момент из-за решения российского суда об аресте акций Райффайзенбанка.

В феврале 2025 года CEO RBI Йохан Штробль сообщил, что группа, на ограничения в реализации актива в России по решению российского суда, продолжает искать варианты продажи Райффайзенбанка.

В апреле 2024 года стало известно о требовании ЕЦБ к RBI ускорить уход из России.