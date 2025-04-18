В Союзном государстве предложено реализовать программу по микроэлектронике

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Руководство Национальной академии наук Белоруссии (НАНБ) выступило с инициативой реализации белорусско-российской программы по микроэлектронике, которую поддержал госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, сообщила в пятницу пресс-служба НАНБ.

Согласно сообщению, вопрос обсуждался в пятницу в ходе посещения НАНБ делегацией Постоянного комитета Союзного государства во главе с Глазьевым.

"В ходе переговоров были обсуждены новые направления сотрудничества научных организаций НАН Беларуси и посткома Союзного государства и формирование новых союзных программ. Так, Владимир Гусаков (председатель президиума НАНБ - ИФ) предложил сформировать новую союзную программу по микроэлектронике. Сергей Глазьев поддержал данную инициативу", - добавили в пресс-службе.