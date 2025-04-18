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Рубио допустил, что США перестанут работать над урегулированием на Украине

Это может произойти в случае отсутствия прогресса в этом процессе, заявил глава Госдепа

Рубио допустил, что США перестанут работать над урегулированием на Украине
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио надеется получить более точные ответы на вопросы по украинскому урегулированию в ходе встречи в Лондоне на следующей неделе, но, если прогресса не будет, Соединенные Штаты могут перестать заниматься этой проблемой.

"Мы провели хорошую встречу вчера. Я считаю, что Франция, Великобритания и Германия были очень конструктивны и очень полезны, мы благодарим их за проведение этой встречи, и, я надеюсь, в начале следующей недели мы проведем другую встречу, на которой мы получим более точные ответы на вопросы о том, насколько мы близки к реальному прогрессу. Но это не будет тянуться вечно", - заявил он журналистам перед вылетом из Франции.

Переговоры по Украине состоятся на следующей неделе в Лондоне, точная дата пока неизвестна. Рубио отметил, что пока не знает, кто примет в них участие, но он готов присутствовать лично, если будут шансы на то, что встреча будет продуктивной.

По его словам, необходимо постараться понять как можно скорее, "в ближайшие дни, а не ближайшие недели", можно ли завершить конфликт. Если это возможно, то США готовы приложить все усилия, чтобы способствовать этому, отметил он. По словам главы Госдепа, если же окажется, что стороны не в состоянии договориться, то президент Дональд Трамп может заявить, что "мы с этим закончили".

"Мы готовы принимать участие в работе так долго, как это потребуется, но не бесконечно. Не без прогресса. Если это невозможно, нам придется заняться другими делами", - подчеркнул госсекретарь.

Дональд Трамп Марко Рубио США Франция Украина
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