Лукашенко подтвердил планы встретиться с Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил планы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде.

"Днями мы продолжим эти празднества под Сталинградом, на Волгоградской земле. С президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге", - сообщил Лукашенко в воскресенье. Его цитирует госагентство Белта.

"Затем - парад в Москве, в Беларуси. И до Дня Независимости мы будем отдавать дань уважения тем, кто принес нам эту жизнь", - сказал президент Белоруссии.