Лавров едет с визитом в Узбекистан

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-23 апреля посетит Узбекистан с официальным визитом.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в ходе визита запланирована беседа с президентом страны, а также переговоры с министром иностранных дел Узбекистана.

"Основное внимание предполагается уделить вопросам дальнейшего развития двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - добавила она.

Министры в ходе переговоров также обсудят международные вопросы, региональную безопасность, взаимодействие в рамках ШОС, СНГ и "Центральная Азия-Россия", а также подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила Захарова.