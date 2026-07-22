Россельхознадзор отметил увеличение импорта бананов почти на четверть

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия с начала 2026 года по 19 июля импортировала 859,1 тысячи тонн бананов, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

Основным поставщиком остается Эквадор, откуда было ввезено 835 тысяч тонн, на 19,1% больше, чем годом ранее.

Как говорил в мае руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, служба не удовлетворена гарантиями надзорного ведомства Эквадора по безопасности поставляемых в Россию бананов. Он говорил, что Россельхознадзор просил эквадорских коллег систематизировать производителей и поставщиков, поскольку российской службе сложно проконтролировать две тысячи компаний, занятых в этой сфере.

"Проблема бананов" в отношениях с Эквадором существует давно.

Как сообщалось, претензии у Россельхознадзора к системе контроля безопасности поставляемых из этой страны бананов возникли в 2025 году и сохраняются в 2026 году. Проблемы заключаются в отсутствии возможности идентифицировать производителей бананов, в продукции которых наиболее часто выявляются карантинные объекты, а также в том, что у эквадорской стороны существуют недостатки в системе внутреннего контроля на всех этапах производства и экспорта бананов, то есть отсутствует прослеживаемость партий вывозимых бананов от плантации до отгрузки из морского порта.

В настоящее время вся ввозимая из Эквадора продукция подвергается обеззараживанию.

По данным Россельхознадзора, импорт бананов из Эквадора в 2025 году составил 1,4 млн тонн бананов, что на 4,6% больше, чем в 2024 году.