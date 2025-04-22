В Южной Корее заявили, что переговоры с США по пошлинам приведут к взаимовыгодному результату

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су ожидает, что торговые переговоры с США на этой неделе приведут к взаимовыгодному результату.

"Ожидается, что предстоящая встреча, которая состоится по просьбе американской стороны с учетом важности торговых отношений с Южной Кореей, откроет путь к взаимовыгодным решениям, основанным на откровенном диалоге и сотрудничестве", - цитирует агентство "Ренхап" заявление и.о. президента, сделанное в ходе заседания кабмина.

Южная Корея и США проведут торговые переговоры в формате "2+2" с участием своих министров финансов и торговли в Вашингтоне в четверг.

Это станет первым раундом переговоров на высоком уровне по смягчению американских пошлин.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении ряда стран по всему миру.

Южная Корея столкнулась с 25-процентными пошлинами, которые были временно, на 90 дней, снижены до 10%.