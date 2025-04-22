На переговорах между Израилем и ХАМАС выдвинули предложение о долгосрочном перемирии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Египет и Катар, которые выступают посредниками на переговорах между Израилем и движением ХАМАС, выдвинули новое предложение, касающееся прекращения огня и освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщает ВВС.

Предложение включает "прекращение огня на срок от пяти до семи лет, официальное прекращение войны, полный вывод армии Израиля из Газы и освобождение всех израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах".

Катарская газета "Аль-Араби Аль-Джадид" пишет, что израильская делегация прибыла в воскресенье вечером в Каир, чтобы провести переговоры с посредниками и добиться прорыва в переговорах с ХАМАС.

Согласно сообщению, вчера делегация встретилась с высокопоставленными египетскими чиновниками.

На прошлой неделе ХАМАС отклонило переданное ему предложение Израиля о прекращении огня, но заявило, что готово обсудить более широкую сделку, которая включает в себя прекращение войны.