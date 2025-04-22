Поиск

На переговорах между Израилем и ХАМАС выдвинули предложение о долгосрочном перемирии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Египет и Катар, которые выступают посредниками на переговорах между Израилем и движением ХАМАС, выдвинули новое предложение, касающееся прекращения огня и освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщает ВВС.

Предложение включает "прекращение огня на срок от пяти до семи лет, официальное прекращение войны, полный вывод армии Израиля из Газы и освобождение всех израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах".

Катарская газета "Аль-Араби Аль-Джадид" пишет, что израильская делегация прибыла в воскресенье вечером в Каир, чтобы провести переговоры с посредниками и добиться прорыва в переговорах с ХАМАС.

Согласно сообщению, вчера делегация встретилась с высокопоставленными египетскими чиновниками.

На прошлой неделе ХАМАС отклонило переданное ему предложение Израиля о прекращении огня, но заявило, что готово обсудить более широкую сделку, которая включает в себя прекращение войны.

Хроника 07 октября 2023 года – 22 апреля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Газа Катар Каир Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 22 апреля

Рынок акций США упал из-за нападок Трампа на Пауэлла

Рынок акций США упал из-за нападок Трампа на Пауэлла

Стармер заявил Зеленскому о поддержке призыва к прекращению огня

Стармер заявил Зеленскому о поддержке призыва к прекращению огня

Специалисты Россельхознадзора направляются в Эквадор для инспектирования экспортеров бананов

Специалисты Россельхознадзора направляются в Эквадор для инспектирования экспортеров бананов

В Ватикане сообщили, что Папа римский умер от инсульта

В Ватикане сообщили, что Папа римский умер от инсульта

Похороны папы римского намечены на конец недели

Президент США с супругой провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

Президент США с супругой провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

Трамп доволен работой главы Пентагона и не верит сообщениям СМИ о нем

Трамп видит хорошие шансы на заключение соглашения по Украине на этой неделе

РПЦ на похоронах папы римского Франциска будет представлять митрополит Антоний

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости381 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });