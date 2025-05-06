Рынки и аналитики ждут сохранения ставки ФРС вопреки требованиям Трампа

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам на заседании 7 мая, полагает большинство аналитиков и участников рынка.

Ставка находится на уровне 4,25-4,5% с декабря 2024 года. Трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность ее сохранения в этом диапазоне на уровне 96,8%, по данным CME FedWatch.

В 2024 году Федрезерв снизил ставку в общей сложности на 100 базисных пунктов. Президент США Дональд Трамп в последнее время жестко критикует руководство центробанка за слишком медленные, по его мнению, темпы смягчения денежно-кредитной политики, приводя в пример Европейский центральный банк, который с начала текущего цикла смягчения понизил ставку на 175 б.п.

Трамп намекнул, что хотел бы скорейшего ухода председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, однако затем сказал, что не намерен добиваться его отставки раньше срока. Срок полномочий Пауэлла заканчивается в мае 2026 года.

Аналитики отмечают, что неопределенность вокруг внешнеторговых пошлин и их возможного влияния на мировую и американскую экономику заставляет ФРС занимать выжидательную позицию. Кроме того, данные о состоянии экономики США в целом свидетельствуют о ее силе, хотя некоторые прогнозные индикаторы начали демонстрировать признаки ослабления.

Так, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте увеличились на 2,4% в годовом выражении после подъема на 2,8% в феврале. Безработица в апреле осталась на сравнительно низком уровне в 4,2%, а число рабочих мест выросло на 177 тыс. вместо ожидавшихся 130 тысяч.

Экономика США в первом квартале снизилась на 0,3% в пересчете на годовые темпы, зафиксировав отрицательную динамику впервые за три года. При этом спад во многом вызван взлетом импорта на 41,3%, поскольку бизнес накапливал запасы перед введением импортных пошлин.

"Федрезерв оказался в сложном положении, поскольку тарифы несут в себе риски стагфляции, - отметил старший экономист Strategas Дон Рисмиллер. - Пошлины оказывают повышательное давление на цены и понижательное - на темпы экономического роста. Это проблема для ФРС".

По мнению Линси Роснер из Goldman Sachs Asset Management, пока у Федрезерва недостаточно данных, чтобы оценить последствия пошлин, и решение продлить паузу и не менять ставки будет логичным.

Участники рынка считают, что новое снижение ставки последует не ранее июля, и в целом ждут трех снижений на 25 б.п. каждое до конца 2025 года. Такого же прогноза придерживаются экономисты Goldman Sachs. Эксперты Citi допускают, что ставка может быть понижена пять раз в этом году, если ситуация в экономике ухудшится.

Итоги майского заседания станут известны в 21:00 по Москве 7 мая в среду, пресс-конференция Пауэлла начнется в 21:30.