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Премьер Пакистана созывает заседание комитета нацбезопасности из-за действий Индии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назначил на четверг заседание комитета нацбезопасности после того, как власти Индии объявили ряд мер против Исламабада в связи с терактом в городе Пахалгам.

"Премьер Шахбаз Шариф назначил встречу комитета по нацбезопасности на утро четверга 24 апреля 2025 года в качестве ответа на заявления индийских властей этим вечером", - написал в социальной сети X вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар.

Ранее по результатам заседания комитета кабинета министров по безопасности замглавы МИД Индии Викрам Мисри заявил о ряде направленных против Пакистана мер. В частности, власти страны приняли решение приостановить действие Договора о водах Инда, регулирующего использование обеими странами ряда рек.

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Также Мисри заявил о закрытии интегрированного КПП Аттари на границе с Пакистаном, а все, кто попал на территорию Индии через этот пункт, должны будут вернуться в Пакистан до 1 мая.

Помимо прочего, граждане Пакистана больше не смогут посещать Индию по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Все специальные проездные документы, выданные пакистанцам, будут считаться недействительными, и их держатели, находящиеся в Индии, должны покинуть страну в течение 48 часов.

Система освобождения от виз СААРК дает право путешествовать по региону без виз 24 категориям граждан, в том числе высокопоставленным лицам, судьям высших судов, членам парламента, бизнесменам, журналистам, спортсменам и другим.

Индийские власти приняли такие меры в связи с терактом на севере Индии 22 апреля. Атака произошла в городе Пахалгам в штате Джамму и Кашмир, в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. В результате нападения погибли около 30 человек.

Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападающих, из них не менее четырех - из Пакистана.

Пакистан Индия
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