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Латвия планирует создать полосу безопасности глубиной 30 км на границах с Белоруссией и РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Власти Латвии намерены обратить в собственность государства 30-километровую полосу земли вдоль границ с Россией и Белоруссией для ее оснащения оборонительными элементами, сообщил командующий Национальными вооруженными силами Каспар Пуданс.

"Национальные вооруженные силы будут размещать оборонительные элементы не только вдоль самой границы, но и в глубине - до 30 км от нее. Многие из этих территорий находятся в частной собственности, поэтому Минобороны подготовило законопроект, который позволит создавать сервитуты и временно использовать участки для нужд обороны", - рассказал Пуданс, которого цитирует латвийский новостной портал LSM.

Согласно сообщению, "законопроект нужен для создания эффективной линии обороны", для "необходимых для мер контрмобильности, строительства инфраструктуры и отчуждения недвижимости в приграничной зоне".

Как сообщил командующий, изготовленные в прошлом году противотанковые заграждения разместили на временных складах, в текущем году планируется их размещение вдоль границы. Также запланирована закупка мин и сенсорных систем.

"Национальные вооруженные силы продолжают реализацию плана усиления обороны и контрмобильности на восточной границе, на который в этом году выделено 45 миллионов евро", - отмечает портал.

Эти действия реализуются в рамках строительства Балтийской оборонительной линии, в создании которой также задействованы Литва и Эстония.

Латвия Белоруссия Россия Каспар Пуданс
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