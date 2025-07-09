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Латвийским госслужащим ограничат выезд в Россию и Белоруссию

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство Латвии утвердило законопроект, который предусматривает ограничение выезда в Россию и Белоруссию для государственных служащих, сообщает сайт кабмина.

"Учитывая геополитическую ситуацию, которая повышает риск возникновения угроз для латвийского государства и его граждан при пребывании граждан Латвии в странах, осуществляющих вредоносную деятельность против Латвии, законодатель принял решение об ограничении выезда отдельных групп лиц в Российскую Федерацию и Республику Беларусь", - говорится в обосновании к документу.

При этом, "выезд разрешается в двух случаях: во-первых, если это необходимо для исполнения служебных обязанностей в данной стране и, во-вторых, по гуманитарным соображениям. Для законного выезда необходимо получить разрешение, выданное компетентным лицом, а именно решение, признаваемое административным актом".

Вводимые ограничения затронут, в частности, военнослужащих, сотрудников министерств и ведомств, депутатов Сейма, судей, дипломатов, а также "лиц, ответственных за безопасность критической инфраструктуры".

Утвержденный в рамках законопроекта "Порядок оформления и выдачи разрешений на въезд в Россию и Республику Беларусь" вступит в силу 11 июля 2025 года.

Сейм Латвия Белоруссия
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