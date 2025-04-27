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Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за рекордные $400 тыс.

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за рекордные $400 тыс.
Фото: Henry Aldridge & Son Ltd

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за $400 тыс. Об этом сообщает The Guardian.

В письме путешествовавший на "Титанике" первым классом полковник Арчибальд Грейс поделился первыми впечатлениями о корабле. Письмо-карточка датировано 10 апреля 1912 г.

"Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение", - говорится в послании.

В субботу, 26 апреля, лот был продан на аукционе Henry Aldridge and Son of Devizes в Уилтшире за цену, в пять раз превышающую ожидаемую.

По словам аукционистов, это самая высокая цена, когда-либо достигнутая за письмо, написанное на борту "Титаника".

Арчибальд Грейс Титаник
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