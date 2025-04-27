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Лесной пожар перекинулся через украинско-белорусскую границу

В Белоруссии подозревают поджог

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Крупный лесной пожар на границе с Украиной ликвидируют работники белорусского лесного хозяйства, глава Минсельхоза Белоруссии Александр Кулик заявил, что, возможно, имеет место поджог.

"Болотистая местность горит в Милошевичском лесхозе (Гомельской области - ИФ). Работники лесного хозяйства оперативно приступили к ликвидации возгорания", - говорится в сообщении министерства в воскресенье.

Уточняется, что в ликвидации возгорания "задействованы люди и техника сразу из пяти лесхозов".

Белорусский министр сельского хозяйства заявил в эфире гостелеканала "Беларусь 1": "Трансграничные пожары, последний из которых перешел с украинской территории, у нас даже есть такие подозрения, что это какой-то специальный поджог. Я думаю, не случайно".

"Полтора километра фронт огня - так просто не бывает в лесной экосистеме", - добавил Кулик.

Гомель Минсельхоз Белоруссия
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