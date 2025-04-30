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Природные пожары могут возникнуть в мае в 53 регионах РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Более 50 российских регионов подвержены риску возникновения природных пожаров из-за теплой и сухой погоды в течение мая, предупредила пресс-служба "Авиалесоохраны" в среду.

"В течение мая в 53 регионах страны из-за теплой и сухой погоды возможны высокие риски возникновения и распространения природных пожаров", - говорится в сообщении.

В частности, возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории:

- Северо-Западного федерального округа (в юго-восточной части Псковской области, южной части Архангельской области, западной и центральной частях Республики Коми, юго-западной, центральной и северной частях Вологодской области, южной и восточной частях Новгородской области);

- Центрального федерального округа (на всей территории Тверской, Ярославской, Смоленской, Брянской, Воронежской, Орловской, Белгородской областей, в западной части Курской, Владимирской и Ивановской областей, в южной части Липецкой области, в западной и центральной частях Тульской области, южной, западной, центральной и северной частях Калужской области);

- Южного федерального округа (на всей территории субъектов федерального округа, кроме северной и центральной частей Волгоградской области);

- Северо-Кавказского федерального округа (на всей территории его субъектов);

- Приволжского федерального округа (на всей территории Оренбургской области, в южной части Ульяновской области, центральной и восточной частях Самарской области, центральной и восточной частях Саратовской области, южной, центральной и восточной частях Республики Башкортостан, северо-западной части Пермского края);

- Уральского федерального округа (в западной части Курганской области, южной, западной и центральной частях Челябинской области);

- Сибирского федерального округа (в южной и центральной частях Республики Алтай, центральной части Республики Тыва, восточной части Красноярского края, северной, юго-восточной и центральной частях Иркутской области);

- Дальневосточного федерального округа (на всей территории Еврейской автономной области, в северной части Приморского края, юго-западной и южной частях Амурской области, западной, центральной и южной частях Республики Бурятия и Сахалинской области, южной и центральной частях Хабаровского края, южной, западной и восточной частях Забайкальского края, западной части Республики Саха(Якутия)).

На территории 47 регионов страны уже установлен особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на разведение открытого огня на всех видах природных территорий.

Ранее в апреле глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал, что пожароопасный сезон был открыт в 69 регионах, в трех действовал особый противопожарный режим.

Авиалесоохрана
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