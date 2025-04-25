Трамп отметил, что доволен работой над украинским урегулированием

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что видит успехи в работе над украинским урегулированием.

"Работа над окончательным мирным соглашением между Россией и Украиной продвигается хорошо. Кажется, в будущем нас ждет успех", - написал он в соцсети Truth Social.

В свою очередь, американские СМИ сообщают, что Трамп позитивно охарактеризовал состоявшиеся в пятницу в Москве переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент США, как отмечается в сообщениях, сказал, что это была "хорошая встреча".

Путин в пятницу провел встречу с Уиткоффом, это уже четвертая их встреча.

Трехчасовая беседа Путина с Уиткоффом носила конструктивный и полезный характер, она позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов, сказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.