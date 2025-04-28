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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Отзыв статьи о "содомском метеорите", гипотеза о давней любви гоминид к совместному потреблению алкоголя, татуировки живым тихоходкам, а также самый древний муравей

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Спустя более чем три с половиной года Scientific Reports снял с публикации статью о том, что астероид уничтожил библейский Содом. В ней утверждалось, что около 3600 лет назад крупное космическое тело уничтожило древнее поселение в долине реки Иордан. Как отмечалось, событие по масштабам было соспоставимо с Тунгусской катастрофой. Редакция журнала рассмотрела доводы критиков и решила, что выводы опубликованной работы нельзя считать обоснованными.

- Интенсивный мониторинг и лечение артериальной гипертензии существенно снижает риск деменции и когнитивных нарушений. Это показали клинические испытания, в которых приняли участие почти 34 тысячи гипертоников из 326 китайских деревень.

- Ученые заметили, что шимпанзе в Гвинее-Бисау иногда делятся друг с другом ферментированными плодами хлебного дерева Treculia africana, и углядели в этом поведении сходство с человеческими застольями к потреблением алкоголя. Из-за большого размера плодов (до 30 кг) животные могут есть их несколько дней. В 10 случаях из 70 особи позволяли друг другу есть тот же плод, что и они сами, даже при наличии рядом других плодов. Большинство этих плодов содержало этанол, объемная доля которого варьировала от 0,01 до 0,61%. Больше всего спирта содержали очень зрелые плоды.

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- Межпланетная станция "Люси" показала первые снимки астероида Дональдджохансон, который она облетела в минувшие выходные. Он оказался крупнее, чем считалось ранее, и похож на арахис. Вытянутое тело могло образоваться при слипании двух астероидов. "Люси" отправилась в космос в 2021 году. За 12 лет работы она посетит десять троянских астероидов Юпитера и два астероида Главного пояса, получит их детальные снимки и определит их свойства и состав. Это позволит больше узнать о том, какие процессы шли в ранней Солнечной системе и как эволюционируют малые тела.

- Городской остров тепла снижает смертность населения от холода на 51,5 процента за счет более теплых зим в северных городах и увеличивает смертность от жары на 11,7 процента в городах тропиков. Однако имеется несколько "но", – об этом в комментарии климатолога Павла Константинова внутри текста.

- Химики воспроизвели в лаборатории процессы в межзвездных облаках и получили все молекулы цикла Кребса, который отвечает за клеточное дыхание.

- Китайские материаловеды нанесли татуировки живым тихоходкам - миниатюрным беспозвоночным, которые известны своей живучестью. Они могут переносить экстремальный холод, жару и разные виды излучения, впадая в состояние ангидриоза (сильного обезвоживания). Ученые использовали электронный пучок, а для защиты применили слой замороженного анизола (простого эфира фенола). Авторы смогли нанести структуры в виде точек, квадратов и полосок с разрешением до 72 нанометров. Процедуру перенесли 40% тихоходок, но авторы допускают, что в дальнейшем выживаемость можно повысить. Выжившие тихоходки с татуировками никаких изменений в поведении не показывали: они передвигались и кормились так же, как и до процедуры. В будущем ученые планируют усложнить татуировки и наносить сенсоры и компоненты микроэлектроники.

- Палеонтологи обнаружили самого древнего муравья. Изучая коллекцию ископаемых, собранных на раннемеловой формации Крато на северо-востоке Бразилии, исследователи обратили внимание на известняковую плиту с отлично сохранившимся отпечатком муравья – крылатой самки длиной 13,5 мм. Ископаемое насекомое, которое получило название Vulcanidris cratensis, жило в раннем мелу около 113 млн лет назад. Насекомое относилось к вымершему подсемейству адских муравьев (Haidomyrmecinae), которые отличались похожими на косы жвалами (у современных муравьев такое строение ротового аппарата не встречается). Прежде самыми ранними известными представителями семейства считались экземпляры из бирманского и шарантийского янтаря возрастом около 100 млн лет.

- Химики из Франции научились превращать силиконовые полимеры в хлорсиланы – вещества, из которых эти полимеры изначально и получают. Для этого они смешивали силиконы с хлоридами бора и галлия при небольшом нагревании.

- Монополия на маршруты для перевозок, навигационные акты, субсидии и тарифы — экономическая история знает множество способов начать торговую войну. В этой статье рассказывается, как менялись причины и формы экономической агрессии и о последствиях запретов.

- Физики, которые ловят мюоны, страдают: уже десятки лет они регистрируют мюонов больше, чем предсказывают модели. Недавно объяснение проблемы лишних мюонов предложили российские теоретики – об этом можно почитать в блоге.

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