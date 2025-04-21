Поиск

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Оптимизация заваривания фильтр-кофе, риск рака от КТ-исследований, а также рост накопления мышьяка в буром рисе из-за потепления

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Чтобы фильтр-кофе был вкуснее или чтобы использовать меньше кофе при сохранении вкуса, воду в воронку нужно лить медленно и с высоты больше 20 см. Физики из США обнаружили в гранулированном слое лавинный эффект, который улучшил экстракцию веществ. В ходе эксперимента, когда струя воды проникла в гранулированный слой, она вытеснила вещество в нижней части конуса, а те частички, что были сбоку, стали неустойчивы к гравитации. Скатывание этих частичек вниз повлекло лавинный эффект, поддерживаемый льющейся сверху жидкостью. В итоге в готовом напитке вырос показатель общего количества растворенных частиц, изменив вкус кофе.

- Американские ученые оценили риск развития онкологических заболеваний на протяжении жизни у 61,5 млн пациентов на основании полученного при КТ-исследованиях облучения. Рентгеновская компьютерная томография в качестве фактора риска почти не уступала алкоголю. Наибольшее количество случаев рака у взрослых вызовет КТ органов брюшной полости и малого таза, а у детей – головы. КТ-исследования помогают точнее поставить диагноз, но есть и свои риски, поскольку пациент получает дозу рентгеновского излучения, которая зависит от зоны сканирования. Например, для головного мозга доза составит 0,9-2 миллизиверта, а для брюшной полости – до 5,6 миллизиверта. Поэтому ученые призывают оценивать как пользу, так и риск при назначении КТ, чтобы избежать излишнего облучения пациентов.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Поистине уникальный неандертальский артефакт много лет назад нашли в Мезмайской пещере – известном памятнике каменного века, расположенном на Кавказе, где ранее, среди прочего, нашли останки трех неандертальцев. Археологи описали костяной наконечник охотничьего оружия, на котором даже сохранились остатки битума. Его возраст составляет около 70-80 тысяч лет. Найденный костяной наконечник представляет собой изделие длиной 90 мм и шириной около 6 мм, изготовленное из кости крупного животного, возможно, бизона. Костяной наконечник изначально, вероятно, крепился к древку, и, по всей видимости, использовался в реальном деле, прежде чем оказался в пещере.

- Гипотеза "цифровой деменции" предполагает, что пользование разнообразными цифровыми технологиями провоцирует возрастные когнитивные нарушения и ускоряет их наступление. Но метаанализ 57 публикаций по теме дал прямо противоположные данные. Суммарно в исследованиях приняли участие почти 411,5 тысячи человек (медианный возраст при включении 68,7 года; 53,5 процента – женщины), наблюдение за которыми продолжалось от года до 18 лет (медианно 6,2 года).

- "Джеймс Уэбб" вновь отыскал в атмосфере потенциального гикеана K2-18b потенциальные биомаркеры в значительном количестве. Однако существует значительная неопределенность в деле привязки этого результата к возможной обитаемости экзопланеты.

- Из-за роста температуры и концентрации углекислого газа уже к середине века бурый рис может начать накапливать на 50% больше мышьяка, что чревато миллионами новых случаев рака, диабета и ишемической болезни сердца, особенно среди жителей Азии. Это связано с ростом численности представителей Pseudomonas, Rhizobium, Agrobacterium, Geobacter, Clostridium и некоторых других бактерий, которые восстанавливают арсенат (As⁵⁺) в почве до арсенита (As³⁺) и делают мышьяк более доступным для поглощения растениями. Китайские ученые, которые провели необходимые исследования, отметили, что рост концентрации углекислого газа сам по себе не оказывал значимого влияния на накопление мышьяка, но усиливал действие потепления на почвенный микробиом.

- Сайт N+1 по случаю своего десятилетия отметил новости, которые особенно могли впечатлить и заставить посмотреть на мир вокруг по-другому. В этой статье собраны 10 таких новостей в подборку. Оглядываясь на прошлые новости, тяжело поверить, как стремительно убежала вперед та или иная область науки за такой короткий, в общем-то, срок: здесь собраны несколько важнейших историй, начало которых читатели могли застать десять лет назад. А в этом материале рассказывается, что за десять лет изменилось в тех областях, за которыми сайт следил пристальнее всего: куда укатили беспилотные автомобили, ушагали человекоподобные роботы, улетели многоразовые ракеты – и что из этого всего поняли и пересказали речевые нейроинтерфейсы.

Дайджест N+1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Бывший пресс-секретарь Пентагона рассказал о хаосе в министерстве

Умершие знаменитости

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Обобщение

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Обобщение

США и Филиппины впервые отработают на учениях полноценное участие в боевых действиях

Умершие знаменитости

Умер папа римский Франциск

Умер папа римский Франциск

Пентагон обвинил уволенных сотрудников в фейках о раскрытии секретных данных

Пентагон обвинил уволенных сотрудников в фейках о раскрытии секретных данных

Brent подешевела до $66,83 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 апреля

Трамп выразил надежду на то, что РФ и Украина на следующей неделе "заключат сделку"

Трамп выразил надежду на то, что РФ и Украина на следующей неделе "заключат сделку"

Что произошло за день: воскресенье, 20 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости381 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });