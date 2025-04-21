Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Оптимизация заваривания фильтр-кофе, риск рака от КТ-исследований, а также рост накопления мышьяка в буром рисе из-за потепления

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Чтобы фильтр-кофе был вкуснее или чтобы использовать меньше кофе при сохранении вкуса, воду в воронку нужно лить медленно и с высоты больше 20 см. Физики из США обнаружили в гранулированном слое лавинный эффект, который улучшил экстракцию веществ. В ходе эксперимента, когда струя воды проникла в гранулированный слой, она вытеснила вещество в нижней части конуса, а те частички, что были сбоку, стали неустойчивы к гравитации. Скатывание этих частичек вниз повлекло лавинный эффект, поддерживаемый льющейся сверху жидкостью. В итоге в готовом напитке вырос показатель общего количества растворенных частиц, изменив вкус кофе.

- Американские ученые оценили риск развития онкологических заболеваний на протяжении жизни у 61,5 млн пациентов на основании полученного при КТ-исследованиях облучения. Рентгеновская компьютерная томография в качестве фактора риска почти не уступала алкоголю. Наибольшее количество случаев рака у взрослых вызовет КТ органов брюшной полости и малого таза, а у детей – головы. КТ-исследования помогают точнее поставить диагноз, но есть и свои риски, поскольку пациент получает дозу рентгеновского излучения, которая зависит от зоны сканирования. Например, для головного мозга доза составит 0,9-2 миллизиверта, а для брюшной полости – до 5,6 миллизиверта. Поэтому ученые призывают оценивать как пользу, так и риск при назначении КТ, чтобы избежать излишнего облучения пациентов.

- Поистине уникальный неандертальский артефакт много лет назад нашли в Мезмайской пещере – известном памятнике каменного века, расположенном на Кавказе, где ранее, среди прочего, нашли останки трех неандертальцев. Археологи описали костяной наконечник охотничьего оружия, на котором даже сохранились остатки битума. Его возраст составляет около 70-80 тысяч лет. Найденный костяной наконечник представляет собой изделие длиной 90 мм и шириной около 6 мм, изготовленное из кости крупного животного, возможно, бизона. Костяной наконечник изначально, вероятно, крепился к древку, и, по всей видимости, использовался в реальном деле, прежде чем оказался в пещере.

- Гипотеза "цифровой деменции" предполагает, что пользование разнообразными цифровыми технологиями провоцирует возрастные когнитивные нарушения и ускоряет их наступление. Но метаанализ 57 публикаций по теме дал прямо противоположные данные. Суммарно в исследованиях приняли участие почти 411,5 тысячи человек (медианный возраст при включении 68,7 года; 53,5 процента – женщины), наблюдение за которыми продолжалось от года до 18 лет (медианно 6,2 года).

- "Джеймс Уэбб" вновь отыскал в атмосфере потенциального гикеана K2-18b потенциальные биомаркеры в значительном количестве. Однако существует значительная неопределенность в деле привязки этого результата к возможной обитаемости экзопланеты.

- Из-за роста температуры и концентрации углекислого газа уже к середине века бурый рис может начать накапливать на 50% больше мышьяка, что чревато миллионами новых случаев рака, диабета и ишемической болезни сердца, особенно среди жителей Азии. Это связано с ростом численности представителей Pseudomonas, Rhizobium, Agrobacterium, Geobacter, Clostridium и некоторых других бактерий, которые восстанавливают арсенат (As⁵⁺) в почве до арсенита (As³⁺) и делают мышьяк более доступным для поглощения растениями. Китайские ученые, которые провели необходимые исследования, отметили, что рост концентрации углекислого газа сам по себе не оказывал значимого влияния на накопление мышьяка, но усиливал действие потепления на почвенный микробиом.

- Сайт N+1 по случаю своего десятилетия отметил новости, которые особенно могли впечатлить и заставить посмотреть на мир вокруг по-другому. В этой статье собраны 10 таких новостей в подборку. Оглядываясь на прошлые новости, тяжело поверить, как стремительно убежала вперед та или иная область науки за такой короткий, в общем-то, срок: здесь собраны несколько важнейших историй, начало которых читатели могли застать десять лет назад. А в этом материале рассказывается, что за десять лет изменилось в тех областях, за которыми сайт следил пристальнее всего: куда укатили беспилотные автомобили, ушагали человекоподобные роботы, улетели многоразовые ракеты – и что из этого всего поняли и пересказали речевые нейроинтерфейсы.