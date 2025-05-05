Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новая оценка минимальной массы для частицы темной материи, первые испытания психоделика при нейродегенеративном заболевании, а также мощнейшее из известных проявлений солнечной активности

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Cамая мощная солнечная вспышка, судя по результатам нового моделирования, произошла в конце последней ледниковой эпохи – около 12 350 года до нашей эры. Это был самый сильный солнечно-протонный шторм, следы которого когда-либо выявляли в древней и средневековой древесине, где в годичных кольцах нашли очень большое количество избыточного радиоуглерода (солнечные супервспышки называются события Мияке по имени аспирантки, которая впервые обнаружила аномалии; события Мияке служат ориентиром для уточнения возраста определенных археологических памятников – по древней и средневековой древесине). Возможно, это было в январе - апреле 12 350 года до нашей эры, причем наиболее вероятной датой ученые назвали начало марта. Эта древняя вспышка была в 537 ± 50 раз мощнее, чем знаковая солнечная вспышка, которая произошла 20 января 2005 года.

- Американские ученые отчитались об успехе пилотных испытаний псилоцибина при расстройствах настроения на фоне болезни Паркинсона. У участников значимо и стойко снижались проявления депрессии и тревожности. Серьезных нежелательных явлений, психотических проявлений и потребности в медикаментозном вмешательстве по поводу побочных эффектов не было ни у одного из пациентов. Псилоцибин представляет собой природный психоделик, который вырабатывают грибы (преимущественно рода Psilocybe), а также синтезируют химически. В сочетании с психотерапией он эффективен при тяжелой депрессии, устойчивой к классическим антидепрессантам (в том числе у онкобольных), и уже разрешен к применению по этому показанию в некоторых странах, хотя в большинстве его оборот запрещен.

- На стентах мочеточников формируются бактериальные биопленки, что нарушает их проходимость и повышает риск инфекций. Это снижает также срок службы этих устройств и требует частой из замены. Ученые предложили оснащать медицинские стенты и катетеры мочевыводящих путей ресничками, как у мерцательного эпителия, которые активируются ультразвуком. В экспериментах микрофлюидная модель с такими ресничками за секунды самоочищалась и от корок, и от биопленок.

- В этой новости рассказывается о красивых молекулах. В них атом металла располагается в центре углеродного кольца и связан со всеми атомами углерода одновременно. Недавно несколько таких соединений впервые удалось получить китайским химикам. Они синтезировали аннулен (циклический углеводород с чередующимися двойными связями) из 15 атомов углерода и атома осмия в центре и описали его структуру и свойства. Он оказался стабильным на воздухе ароматическим соединением. Точного определения ароматического соединения не существует. Классические ароматические соединения – производные бензола – отличаются устойчивостью, делокализованной между атомами электронной плотностью и способностью вступать в реакции замещения.

- Физики представили новую оценку минимальной массы для частицы темной материи. Полученное значение составило 2,2×10 в минус 21-й степени электронвольт в предположении, что вся темная материя состоит из бозонов одного вида. Ученые пришли к такому результату после анализа движения звезд в галактике Лев II – карликовом спутнике Млечного Пути, полагая, что темную материю составляют бозоны одного вида. По мнению авторов исследования, новая оценка стала самой универсальной на сегодняшний день, так как основывалась на базовых принципах квантовой механики и не использовала предположения о космологии или сложной нелинейной динамике темной материи.

- Общий искусственный интеллект, цифровые феодалы, ненадежная память, параллельные миры и ночные кошмары – сайт N+1 рассказывает о пяти апрельских новинках научно-популярной литературы.

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