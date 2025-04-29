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Ракета Atlas V вывела на орбиту первую группу интернет-спутников компании Amazon

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская ракета Atlas V вывела на орбиту первую группу интернет-спутников компании Amazon, сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).

Запуск ракеты, первая ступень которой была оснащена двигателями РД-180 российского производства, был осуществлен с 41-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 19:01 по времени Восточного побережья США (во вторник в 02:01 по Москве). Примерно через 18 минут спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на заданную орбиту.

В рамках проекта Kuiper на орбиты высотой 590, 610 и 630 км выведена партия из 27 операционных аппаратов. В 2023 году уже были запущены два тестовых интернет-спутника компании - KuiperSat-1 и KuiperSat-2.

Полноценная спутниковая группировка компании Amazon к 2027-2028 годам будет состоять из 3236 космических аппаратов для обеспечения глобального широкополосного интернет-подключения.

Проект Kuiper является прямым конкурентом группировки спутников системы Starlink компании SpaceX, которая уже располагает на орбите свыше 7,2 тыс. аппаратами, способными предоставлять интернет-услуги в любой точке Земли.

По данным компании Amazon, общая сумма проекта превышает $10 млрд. Планируется, что к середине 2026 года половина спутниковой группировки в рамках проекта Kuiper уже будет находиться на орбите.

ULA Atlas V Amazon Kuiper
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