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Пентагон получит $639 млн на создание баллистических ракет средней дальности

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон получит дополнительно $639 млн для финансирования создания баллистических ракет средней дальности (БРСД) для оснащения американской армии в рамках предложенного Конгрессом США увеличения оборонного бюджета на $150 млрд в 2025 финансовом году, следует из опубликованного законопроекта.

США не располагали баллистическими ракетами средней дальности со времен окончания "холодной войны".

В период с 1988 по 2019 год Соединенным Штатам и России было запрещено разрабатывать и размещать на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования в ядерном или обычном оснащении с максимальной дальностью полета от от 500 до 5,5 тысяч км в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

РСМД США Пентагон Конгресс
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