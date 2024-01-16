Итальянские акционеры Pirelli увеличили долю в компании с 14% до 20,6%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Итальянская Marco Tronchetti Provera (MTP) SpA увеличила свою долю участия в производителе шин Pirelli до 20,58%, сообщает компания.

Увеличение доли произошло в результате двух сделок. MTP выкупила у активов китайского предпринимателя Ню Ишуня компанию Longmarch, которая контролирует 3,86% акций Pirelli. Вместе с тем "дочка" MTP – Camfin SpA – приобрела 2,8% акций у другого инвестора.

MTP напоминает, что производитель автомобильных тормозных систем Brembo, обязавшийся согласовывать с итальянскими акционерами Pirelli свою позицию на заседаниях совета директоров, владеет 6% акций производителя шин. Таким образом, суммарно "итальянское влияние" на решения совета директоров Pirelli можно оценить в 26,58%.

Крупнейшим акционером остается инвестиционная компания, принадлежащая китайскому холдингу Sinochem, – Marco Polo Int. Italy – с долей в 37,01%. Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) распоряжается 9,02% акций шинного производителя. Институциональные инвесторы владеют 23,7% бумаг Pirelli, а еще 3,69% принадлежит ретейлерам и другим акционерам.

Ранее сообщалось об обеспокоенности итальянского правительства относительно соответствия акционерного соглашения Pirelli национальным интересам страны из-за притязаний крупнейшего акционера – китайской Sinochem – на бОльшие полномочия. По данным FT, китайский акционер хотел получить право назначать девять членов совета директоров вместо восьми, а число членов СД от Camfin должно было быть сокращено с четырех до трех.

31 июля акционеры утвердили новый состав совета директоров из 15 человек на период до 2025 года. Председателем назначен глава китайской Sinochem Цзяо Цзянь. В составе СД девять представителей являются независимыми.

Из списка мажоритарных акционеров, представленного Marco Polo International Italy Srl и Camfin SpA, в совет вошли также Марко Тронкетти Провера, Андреа Казалучи, Айхуа Чен, Хайтао Чжан, Цянь Чен, Альберто Браданини, Микеле Карпинелли, Доменико Де Соле, Сяохуа, Фан, Мариса Паппалардо, Грейс Тан. Из них четверо представляют Camfin. Роберто Диачетти, Паола Боромей и Джованни Ло Сторто номинированы миноритарными акционерами.