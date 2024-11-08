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Pirelli за 9 месяцев сократила чистую прибыль на 11,9%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA за девять месяцев 2024 года сократил чистую прибыль на 11,9%, нарастив выручку на 0,5%.

В январе-сентябре чистая прибыль компании понизилась до 346,4 млн евро с 393 млн евро годом ранее.

Скорректированный показатель EBIT вырос на 4,3% в годовом выражении, до 815,9 млн евро, а рентабельность по этому показателю повысилась до 15,7% с 15,2%.

Выручка составила 5,18 млрд евро по сравнению с 5,16 млрд евро годом ранее.

Pirelli планирует получить в 2024 году выручку в районе 6,7 млрд евро (ранее ожидалось от 6,6 млрд евро до 6,8 млрд евро). Прогноз рентабельности по скорректированной EBIT подтвержден на уровне 15,5%.

Pirelli Италия
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