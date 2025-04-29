Поиск

Молдавия утвердила нацплан развития на 2026-2028 гг. стоимостью $9,55 млрд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии утвердило национальный план развития страны на 2026-2028 годы, который предусматривает инвестиции в размере 164,2 млрд леев ($9,55 млрд по текущему курсу - ИФ), сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что национальный план развития объединяет приоритеты и действия по реформированию, изложенные в плане экономического роста для Молдавии, который ранее был одобрен Евросоюзом и предусматривает финансирование от ЕС в размере 1,9 млрд евро.

В структуре финансирования нацплана на долю собственных бюджетных средств Молдавии приходится 10%, за счет внешней финансовой помощи планируется покрыть 36% запланированных расходов. При этом 46% из общей суммы расходов плана остаются непокрытыми.

В рамках плана в 2026 году на проведение реформ планируется направить 63,9 млрд леев ($3,7 млрд), в 2027 году - 47,8 млрд леев ($2,8 млрд), в 2028 году - 40,6 млрд леев ($2,36 млрд). Остальная часть запланированных расходов представляет собой переходящие остатки из аналогичных программ за предыдущие периоды.

В рамках утвержденного нацплана планируется реализовать 267 проектов развития, из которых на долю новых проектов приходится 35%, остальные 65% обеспечивают преемственность из плана на 2025-2027 годы.

В числе наиболее крупных инвестпроектов в сообщении названы ремонт 200 км железных дорог и 1370 км национальных дорог. В ближайшие годы также запланировано строительство автомагистрали Яссы-Унгены-Кишинев-Одесса, трассы Бельцы-Флорешты-Маркулешты, подъездной дороги к мосту Косэуцы-Ямполь. Правительство также инвестирует в строительство 70 км линии электропередачи Страшены-Гутинаш и 90 км ЛЭП Бельцы-Днестровск. Кроме того, предусмотрена реализация масштабных социальных проектов.

"Национальный план развития на 2026-2028 годы является основным инструментом, с помощью которого правительство обеспечивает модернизацию страны, рост благосостояния граждан и приближение к европейским стандартам", - отмечается в пресс-релизе.

Официальный курс на 29 апреля - 17,2 лея/$1

Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США заявили о продвижении к торговым соглашениям с Индией, Южной Кореей и Японией

В Джамму и Кашмире из соображений безопасности закрыли десятки туристических объектов

В Джамму и Кашмире из соображений безопасности закрыли десятки туристических объектов

Индийские военные сообщили о ночных перестрелках на границе с Пакистаном

Brent подешевела до $64,61 за баррель

Турецкие врачи оценивают состояние туристов из РФ, попавших в ДТП в Анталье

В ДТП в Турции пострадали 18 российских туристов

В Тбилиси идут обыски в квартирах организаторов фондов, поддерживающих оппозицию

В Испании, Португалии и Франции практически полностью восстановили электроснабжение

В Испании, Португалии и Франции практически полностью восстановили электроснабжение

Что случилось это ночью: вторник, 29 апреля

Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву

Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6282 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });