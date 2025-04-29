Молдавия утвердила нацплан развития на 2026-2028 гг. стоимостью $9,55 млрд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии утвердило национальный план развития страны на 2026-2028 годы, который предусматривает инвестиции в размере 164,2 млрд леев ($9,55 млрд по текущему курсу - ИФ), сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что национальный план развития объединяет приоритеты и действия по реформированию, изложенные в плане экономического роста для Молдавии, который ранее был одобрен Евросоюзом и предусматривает финансирование от ЕС в размере 1,9 млрд евро.

В структуре финансирования нацплана на долю собственных бюджетных средств Молдавии приходится 10%, за счет внешней финансовой помощи планируется покрыть 36% запланированных расходов. При этом 46% из общей суммы расходов плана остаются непокрытыми.

В рамках плана в 2026 году на проведение реформ планируется направить 63,9 млрд леев ($3,7 млрд), в 2027 году - 47,8 млрд леев ($2,8 млрд), в 2028 году - 40,6 млрд леев ($2,36 млрд). Остальная часть запланированных расходов представляет собой переходящие остатки из аналогичных программ за предыдущие периоды.

В рамках утвержденного нацплана планируется реализовать 267 проектов развития, из которых на долю новых проектов приходится 35%, остальные 65% обеспечивают преемственность из плана на 2025-2027 годы.

В числе наиболее крупных инвестпроектов в сообщении названы ремонт 200 км железных дорог и 1370 км национальных дорог. В ближайшие годы также запланировано строительство автомагистрали Яссы-Унгены-Кишинев-Одесса, трассы Бельцы-Флорешты-Маркулешты, подъездной дороги к мосту Косэуцы-Ямполь. Правительство также инвестирует в строительство 70 км линии электропередачи Страшены-Гутинаш и 90 км ЛЭП Бельцы-Днестровск. Кроме того, предусмотрена реализация масштабных социальных проектов.

"Национальный план развития на 2026-2028 годы является основным инструментом, с помощью которого правительство обеспечивает модернизацию страны, рост благосостояния граждан и приближение к европейским стандартам", - отмечается в пресс-релизе.

Официальный курс на 29 апреля - 17,2 лея/$1