Сильное землетрясение произошло на юге Тихого океана

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в акватории Тихого океана в 1391 км южнее города Хобарт на острове Тасмания (Австралия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 17:54 по Москве во вторник землетрясения находился примерно 234 км восточнее острова Маккуори (Австралия, штат Тасмания).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 4,5 км. Также американские сейсмологи зафиксировали афтершок магнитудой 5 в 00:56 мск в среду.