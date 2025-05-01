Трамп выдвинул Уолтца на должность постпреда США при ООН

Исполнять обязанности советника по нацбезопасности будет Рубио

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его советник по нацбезопасности Майк Уолтц покинет свой пост и станет претендентом на должность постпреда при ООН.

"Рад сообщить, что я номинирую Майка Уолца на пост постпреда Фиша при ООН", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он выразил уверенность, что Уолтц будет эффективно отстаивать интересы страны в Организации.

Американский президент также заявил, что глава госдепа Марко Рубио на время возьмет на себя еще и функции советника по нацбезопасности.

"Марко Рубио будет временно исполнять функции моего советника по нацбезопасности. При этом он продолжит руководить госдепом", - сообщил Трамп.