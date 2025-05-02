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Вэнс назвал переход советника по нацбезопасности Уолтца в ООН повышением по службе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что объявленный президентом Дональдом Трампом перевод Майка Уолтца с поста советника по нацбезопасности на пост постпреда при ООН является повышением по службе.

"Его не уволили. Его назначают послом в ООН, что, конечно же, является утвержденной сенатом должностью. Я думаю, вы можете привести веские аргументы в пользу того, что это повышение", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Трамп считает, что "Уолтц будет лучше служить администрации и, что самое важное, американскому народу в этой роли", отметил вице-президент.

Сам Уолтц сообщил в соцсети Х, что для него "большая честь" продолжить служить Трампу и стране.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social: "Рад сообщить, что я номинирую Майка Уолца на пост постпреда Фиша при ООН".

При этом президент пояснил, что глава госдепа Марко Рубио на время возьмет на себя еще и функции советника по нацбезопасности.

"Марко Рубио будет временно исполнять функции моего советника по нацбезопасности. При этом он продолжит руководить госдепом", - заявил Трамп.

США Джей Ди Вэнс Майк Уолтц ООН Дональд Трамп
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