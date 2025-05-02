TikTok оштрафован в Европе на 530 млн евро за передачу данных пользователей в Китай

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok, на 530 млн евро за незаконную передачу данных о европейских пользователях в Китай.

Также комиссия дала ByteDance шесть месяцев на устранение нарушений.

По данным комиссии, компания хранила данные о европейских пользователях TikTok на серверах в Китае, где к ним могут получить доступ власти КНР. Это является нарушением действующих в Европейском союзе правил, запрещающих передачу информации о европейцах властям других стран.

Представители TikTok заявили о намерении обжаловать решение регулятора и отметили, что они никогда не получали запроса о предоставлении данных о европейских гражданах от властей Китая и никогда не делились с ними такими данными.