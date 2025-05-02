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Трамп предложил сократить бюджет Минэнерго США на $4,7 млрд

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в рамках проекта бюджета на 2026 финансовый год предлагает сократить бюджет министерства энергетики на 9,4%, следует из опубликованного в пятницу Белым домом бюджетного запроса.

Согласно документу, речь идет об уменьшении финансирования на $4,7 млрд по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Американские СМИ отмечают, что Трамп, главным образом, предлагает сократить финансирование программ, связанных с возобновляемыми источниками энергетики и изменением климата.

В дальнейшем бюджетный запрос будет рассматриваться Конгрессом США.

США Дональд Трамп Минэнерго США
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