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США планируют сократить полеты пилотируемых и грузовых кораблей к МКС

США планируют сократить полеты пилотируемых и грузовых кораблей к МКС
Фото: Manuel Mazzanti/NurPhoto via Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты намерены сократить количество полетов пилотируемых и грузовых кораблей на Международную космическую станцию (МКС) в связи с предстоящим выводом ее из эксплуатации в 2030 году, следует из проекта федерального бюджета США на 2026 год.

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"Бюджет отражает предстоящий переход к более экономически эффективному коммерческому подходу к человеческой деятельности в космосе по мере приближения космической станции к концу своего жизненного цикла", - говорится в документе.

В нем указывается, что "в рамках бюджета будут сокращаться численность экипажа космической станции и проводимые на ней исследования, готовясь к безопасному выводу станции из эксплуатации к 2030 году и замене ее коммерческими космическими станциями".

Полеты экипажей и грузов на станцию будут значительно сокращены, подчеркивается в проекте бюджета.

США МКС
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