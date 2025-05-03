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Посол РФ заявил, что Москву и Ереван пытаются рассорить

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Армению и Россию пытаются рассорить, в Москве рассчитывают на мудрость армянского народа, который понимает, кто ему настоящий друг, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Наши страны открыто и грубо пытаются "растащить", рассорить. Для решения этой неблаговидной задачи в ход идут различные политические манипуляции, информационные операции, попросту прямая ложь и клевета. Кто за этим стоит хорошо известно, как и их одержимость "стратегическим поражением России". Рассчитываем на мудрость армянского народа, который прекрасно понимает, кто ему настоящий друг, а кто недруг", - сказал Копыркин в интервью армянскому изданию "168 часов".

По его словам, Армения - близкий союзник и ключевой экономический партнер России в Закавказье.

"Российско-армянские отношения находятся на этапе взросления. Эти процессы идут непросто, но главное, что Москва и Ереван взаимно стремятся преодолевать все возникающие трудности по-партнерски, в союзническом ключе, путем открытого и доверительного диалога на всех уровнях. В России привержены всемерному укреплению нашего союзнического взаимодействия, равно как и всем своим обязательствам в сфере совместной обороны как в двустороннем формате, так и по линии ОДКБ, членом которой Армения остается", - заявил Копыркин.

Он отметил, что Россия заинтересована в надежно защищенной и экономически прочной государственности Армении, готова прилагать все усилия, чтобы содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Российская сторона приветствовала завершение согласования текста мирного договора, выразила готовность помогать продвижению процесса примирения и решению оставшихся спорных вопросов в тех формах и объемах, которые будут востребованы самими сторонами. Всегда рады предоставить нашу площадку для обсуждения вопросов, связанных с выходом на подписание мирного договора, разблокированием транспортных коммуникаций в регионе, делимитацией и демаркацией межгосударственной границы, гуманитарной проблематики", - заявил российский посол.

Копыркин также заявил, что Армения как суверенная страна, безусловно, имеет полное право развивать отношения с кем пожелает.

"При этом мы обоснованно рассчитываем, что наши армянские союзники не позволят русофобским силам на Западе использовать свою прекрасную страну для открытия в регионе "второго фронта" противостояния с Россией, а также не станут подрывать свое участие в динамично развивающихся процессах евразийской интеграции", - сказал посол РФ.

Армения Азербайджан ОДКБ Сергей Копыркин
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