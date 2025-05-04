Поиск

Лидер ультраправой румынской партии лидирует в первом туре выборов президента

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Глава ультраправой партии "Альянс за единство румын" Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ со ссылкой на экзит-поллы.

Согласно этим данным, он получает от 30 до 33% голосов, тогда как его соперники - кандидат от правящей партии Крин Антонеску и независимый кандидат, мэр Бухареста, Никушор Дан - ведут борьбу за второе место, получая от 21 до 23% голосов.

Таким образом, как отмечает агентство, ни один из кандидатов не получает более 50% голосов, поэтому 18 мая в Румынии состоится второй тур, в который выйдут занявшие первое и второе место кандидаты.

Очередные выборы в Румынии были назначены после того, как в начале декабря прошлого года Конституционный суд страны накануне второго тура отменил результаты первого, лидерами которого стали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессистской партии "Союз спасения румын" Елена Ласкони.

Решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились данные, свидетельствующие о том, что выборы прошли с нарушениями. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, длилось пять часов. Наблюдатели назвали тогда решение Конституционного суда беспрецедентным. Затем процесс выборов президента Румынии был запущен с нуля и в полном объеме - кандидатам пришлось заново регистрироваться и проходить процедуру проверки в Центральном избирательном бюро.

Румыния выборы президента Альянс за единство румын Джордже Симион
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские авиакомпании не стали отменять рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

Российские авиакомпании не стали отменять рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

Что произошло за день: воскресенье, 4 мая

Трамп заявил, что не рассматривает возможность третьего президентского срока

Трамп считает, что ему удалось продвинуться в украинском урегулировании

Трамп считает, что ему удалось продвинуться в украинском урегулировании

Электроснабжение в Испании и Португалии практически полностью восстановлено после блэкаута

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 мая

Шеф Пентагона намерен посетить Израиль перед ближневосточным турне Трампа

Шеф Пентагона намерен посетить Израиль перед ближневосточным турне Трампа

Израиль готовится расширить военную операцию в секторе Газа

Израиль готовится расширить военную операцию в секторе Газа

Что произошло за день: суббота, 3 мая

Лавров призвал урегулировать разногласия Индии и Пакистана дипломатическими средствами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6314 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });