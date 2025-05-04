Лидер ультраправой румынской партии лидирует в первом туре выборов президента

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Глава ультраправой партии "Альянс за единство румын" Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ со ссылкой на экзит-поллы.

Согласно этим данным, он получает от 30 до 33% голосов, тогда как его соперники - кандидат от правящей партии Крин Антонеску и независимый кандидат, мэр Бухареста, Никушор Дан - ведут борьбу за второе место, получая от 21 до 23% голосов.

Таким образом, как отмечает агентство, ни один из кандидатов не получает более 50% голосов, поэтому 18 мая в Румынии состоится второй тур, в который выйдут занявшие первое и второе место кандидаты.

Очередные выборы в Румынии были назначены после того, как в начале декабря прошлого года Конституционный суд страны накануне второго тура отменил результаты первого, лидерами которого стали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессистской партии "Союз спасения румын" Елена Ласкони.

Решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились данные, свидетельствующие о том, что выборы прошли с нарушениями. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, длилось пять часов. Наблюдатели назвали тогда решение Конституционного суда беспрецедентным. Затем процесс выборов президента Румынии был запущен с нуля и в полном объеме - кандидатам пришлось заново регистрироваться и проходить процедуру проверки в Центральном избирательном бюро.