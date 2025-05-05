Федеральное бюро тюрем США готово обеспечить возобновление работы тюрьмы "Алькатрас"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Федеральное бюро тюрем США заявило, что готово принять меры для возобновления работы тюрьмы "Алькатрас", сообщает в понедельник телеканал CBS.

"Федеральное бюро тюрем выполняет все распоряжения президента. Когда мы получим дополнительную информацию, мы будем рады вам ее сообщить", - отметили в ведомстве, комментируя слова американского лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился вновь вновь организовать содержание заключенных в "Алькатрасе".

"Сегодня я поручаю Федеральному бюро тюрем, министерствам юстиции и внутренней безопасности, а также ФБР вновь открыть - в существенно перестроенном и расширенном виде - тюрьму "Алькатрас", чтобы заключить туда самых беспощадных и жестоких преступников страны", - написал американский президент в соцсети Truth Social ранее в мае.

Бывшая федеральная тюрьма строгого режима "Алькатрас" располагается на острове в заливе Сан-Франциско. Она обрела мировую известность как место содержания самых опасных преступников, одно из самых охраняемых на планете, в частности из-за своего изолированного местоположения. В 1963 году вследствие разрушения инфраструктуры и высоких затрат на обслуживание и ремонт тюрьмы было принято решение о её закрытии. После этого "Алькатрас" стал музеем и популярной туристической достопримечательностью.