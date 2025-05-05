Белый дом заявил, что решение о пошлинах на произведенные вне США фильмы еще не принято

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти США пока не приняли окончательного решения по анонсированным ранее президентом Дональдом Трампом пошлинам в отношении произведенных за рубежом фильмов, однако рассматриваются все варианты, заявили в Белом доме газете Financial Times.

"Несмотря на то, что окончательное решение по пошлинам в отношении иностранных фильмов еще не принято, администрация рассматривает все варианты, чтобы добиться результатов по директиве президента Трампа для защиты национальной и экономической безопасности нашей страны", - говорится в заявлении Белого дома.

Вместе с тем Financial Times со ссылкой на руководителей из сферы кино и аналитиков пишет, что американская киноиндустрия и сети кинотеатров могут серьезно пострадать от таких пошлин. В частности, из-за того, что многие голливудские производственные центры находятся в других странах, например, в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии.

Ранее Трамп объявил в социальной сети Truth Social, что поручает министерству торговли и торговому представительству США немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на любые поступающие в США фильмы, произведенные в других странах.

После объявления Трампа о введении пошлин акции Netflix упали на 2,5%.