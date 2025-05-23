МИД КНР призвал США не дестабилизировать ситуацию в Южно-Китайском море

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В МИД Китая после очередного инцидента с китайским и филиппинскими кораблями в спорной части акватории Южно-Китайского моря призвали США не усугублять обстановку в этом районе, передает Channel News Asia.

"Мы советуем США не использовать Филиппины для усиления напряженности в Южно-Китайском море, не подрывать мир и стабильность в регионе", - заявила на брифинге представитель МИД Мао Нин.

Она подчеркнула, что береговая охрана КНР предприняла законные меры в отношении филиппинских кораблей.

Channel News Asia напоминает, что накануне Манила обвинила береговую охрану КНР в использовании водяной пушки и опасных маневрах по отношению к филиппинскому кораблю, когда он собирал в научных целях образцы песка в районе островов архипелага Наньша (английское название - Спратли) у песчаной отмели Те сянь цзяо (английское название - Сэнди-Кэй). Посол США в Маниле МэриКей Карлсон осудила действия китайской стороны.

Как пишет South China Morning Post (SCMP), представитель береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь заявил, что пограничники действовали против двух филиппинских кораблей, которые вошли в воды у Те сянь цзяо и рифа Чжубицзяо (английское название - Суби). Он отметил, что филиппинцы высадили персонал на Те сянь цзяо, и их корабль, игнорируя предупреждения китайской стороны, "опасно" приблизился к кораблю Китая, из-за чего произошло столкновение. Лю Дэцзюнь отметил, что китайские пограничники тоже сошли на берег, чтобы урегулировать ситуацию.

SCMP напоминает, что Те сянь цзяо находится вблизи с Чжубицзяо, где развернута военная база КНР. Также недалеко расположен остров Чжунъедао (английское название - Титу), на котором размещена крупнейшая армейская база Филиппин в регионе.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. По данным The Washington Post, на 2019 год через Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море проходили торговые потоки на сумму в $7,4 трлн. До 80% торговли КНР также связаны с этими морями, Китай получает через них ресурсы с Ближнего Востока и Африки.

Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.