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В Минкоммерции КНР заявили, что идут на переговоры с США с учетом своих интересов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В последнее время американские официальные лица США продолжают высказываться по поводу корректировки тарифных мер, вице-премьер Китая Хэ Лифэн проведет переговоры с министром финансов США Скотом Бессентом на основе оценки американской информации, сообщило министерство коммерции КНР.

"Китайская сторона провела серьезную оценку американской информации. На основе всестороннего учета глобальных ожиданий, интересов Китая и призывов американской промышленности и потребителей Китай решил согласиться на взаимодействие с американской стороной", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с приходом в США нового правительства Вашингтон принял ряд "незаконных и необоснованных односторонних тарифных мер, которые в значительной степени повлияли на китайско-американские торговые отношения, серьезно нарушили международный экономический и торговый порядок и создали серьезные проблемы для восстановления и роста мировой экономики".

Китайское министерство предупредило, что любой диалог и переговоры должны проводиться на основе принципов взаимного уважения, равноправных консультаций и взаимной выгоды.

"Китай никогда не согласится, не говоря уже о том, чтобы пожертвовать своей принципиальной позицией и международной честностью и правосудием ради достижения какого-либо соглашения, если США под видом переговоров (...) продолжат прибегать к принуждению и шантажу", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Бессент в интервью Fox News сообщил, что для дальнейшего развития отношений с Китаем 10-11 мая встретится с представителями Китая. По его словам, первоочередной задачей встречи будет снижение напряженности между Вашингтоном и Пекином.

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