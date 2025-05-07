В МИД РФ удивились заявлению Келлога о якобы нежелании Москвы установить 30-дневное перемирие

Спецпосланник президента США Кит Келлог Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что единственным препятствием на пути установления 30-дневнего перемирия между Россией и Украиной является несогласие президента РФ Владимира Путина с этим предложением вызывает удивление, сообщили в МИД РФ.

"Заявление спецпосланника президента США Келлога, сделанное в интервью Fox News 6 мая, вызывает удивление. Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды. В марте сего года поддержали инициативу Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры, а в апреле сего года объявили пасхальное перемирие. Их соблюдение Киевом могло стать шагом в направлении долгосрочного прекращения огня", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.

"К сожалению, и то, и другое Киев саботировал. ВСУ нарушали мораторий 136 раз, а прекращение огня на Пасху - почти 5 тыс. раз, что говорит либо о недоговороспособности киевского режима, либо о том, что он не контролирует собственных военных", - подчеркивает Захарова.

"Мы также не раз говорили, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения, а это около 1200 км, то есть больше, чем от Вашингтона до Чикаго, да еще на такой продолжительный период, как 30 дней, связано с массой нюансов, которые требуют проработки", - отмечает официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "важно обеспечить действенный контроль за соблюдением режима, не допустить, чтобы этот период использовался для повышения боевого потенциала ВСУ, форсированной мобилизации и поставок вооружений". "В противном случае через 30 дней конфликт разгорится с новой силой. Уверены, что ни Келлог, ни Трамп не желают такого развития событий", - говорится в сообщении.