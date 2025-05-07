Макрон призвал сирийского лидера обеспечить защиту всем сирийцам

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, принимая в среду в Париже президента Сирии в переходный период Ахмеда аш-Шараа, призвал его сделать все, чтобы обеспечить защиту всех сирийцев без исключения, сообщает телеканал BFMTV.

Макрон на пресс-конференции заявил, что эта защита должна быть предоставлена сирийцам, "какими бы ни были их происхождение, религия, конфессия, воззрения".

Французский президент призвал сирийского лидера обеспечить, чтобы виновные в недавнем межконфессиональном насилии, направленном против друзов, и в расправах в марте с членами алавитского меньшинства были "привлечены к ответственности и осуждены". Макрон также заявил о необходимости введения санкций Евросоюзом против виновных в этих преступлениях.

Вместе с тем президент Франции высказался за продолжение "постепенного снятия европейских экономических санкций" с Сирии, если действующая власть стабилизирует ситуацию в стране.